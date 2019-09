Kreegipuud on tänavu mammude all lookas

Tänavu on mullusega võrreldes parem kreegisaak. Muu hulgas puuviljakasvatusega tegelevast osaühingust Vinkymon öeldi, et otseselt nad kreeke ei kasvata, kuid aianurgas mõned puud on. Ja need annavad tänavu oluliselt suuremat saaki kui mullu. Õigemini eelmisel aastal kreeke nappis.