Viru Folk paiskas müüki järgmise festivali passid

Septembri viiendast kuupäevast on juba võimalik osta norrateemalise kolmeteistkümnenda Viru Folgi passe.

Nüüdseks on teada esimesed esinejad: Viru Folgilt pole kunagi puudunud Lauri Saatpalu, seega on kindel, et kaptenitekülas annab kontserdi uue plaadimaterjali kallal töötav ansambel Dagö.