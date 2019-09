P. Larsen, 1897. Valge viigistab.

Lahendus

1. Oh7–f5 h3–h2, 2. Of5–c8. Kui must paneb nüüd peale lipu, tulistab valge 3. Ob7+, must lipp on kuningaga ühe joone peal ja see kukub. Kui must käib aga 2. ... Kd5–c6, järgneb 3. Oc8–g4 h2–h1L, 4. Og4–f3+ Lh1:f3, patt ja viik!