10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Maarahval on praegu kibekiired päevad. Täies hoos on viljalõikus. Ega kartulinoppiminegi enam kaugel ole. Ei ole maarahval aega linnas toiduaineid ostmas käia. Viitna sovhoosist teatati, et sealses Kihlevere kaupluses on lood toidupoolisega juba tükk aega räbalad. Liha- ja vorstitooteid saadakse napilt, värsket juurvilja pole samuti, kuigi müüja olevat neid tellinud.