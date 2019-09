Piksest räsitud foorid said tuled tagasi

Rakvere linnavalitsusest vastati, et juuli lõpus äikesega rivist välja löödud fooride parandus läks maksma ligikaudu 3000 eurot.

Tänavu on foori töös esinenud häireid ka veebruaris ja mais.

Rakveres vastutab liikluskorraldusvahendite, sealhulgas fooride eest OÜ Signaal Rakvere. Äriühingu juht Kunnar Jalganen rääkis, et mais lakkas töötamast foori kontroller ja selle asendamine uuega maksis 5000 eurot. Nüüd saadi hakkama umbes 3000 eurot maksva kontrolleriga. Jalganeni hinnangul need kontrollerid eriti töökindlad ei ole. Praktikas on end õigustanud 15 000 eurot maksvad kontrollerid.