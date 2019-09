10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Septembrikuu esimestel päevadel kuulutati Tamsalu Linnuvabrik vabariiklikuks komsomoli löökehituseks. Ehitatud on palju, ehitada samuti palju. Mis see kõik maksma läheb, ei hakanud küsimagi. Selge, et maksumust mõõdetakse kümnete miljonitega. Kui ehitus kord valmis saab, peab Sääselt tulema aastas 47,3 miljonit muna ja 796 tonni liha.