Elektroonikatööstused andsid noortele suvel võimaluse 

Rakvere ametikoolis teisel kursusel IT-d tudeeriv Vailar Sursu leidis aga sel suvel tee Dicrosse juba teist korda. “Olen saanud proovida kätt erinevate töödega. Sel aastal kontrollin näiteks testimise osakonnas juhtmete lukustamist pistikutesse, et kliendil ei tuleks pärast probleeme,” selgitas Sursu.

Dicros praktikal olnud neiud pidasid aga suvel töötamise juures oluliseks eeskätt rutiini tekkimist. “Töö õpetab distsipliini. Kui sulle töö eest makstakse, võtad oma töötundide tegemist tõsiselt. See kasvatab kohusetunnet,” leidsid õed. Mulje tööst Dicros oli noortel väga positiivne. “Siinne töökeskkond on väga meeldiv ning inimesed väga sõbralikud,” sõnas Mariel Alavere.

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu tegevjuhi Arno Kolgi sõnul pakub tööstusharu noortele arendavat praktikavõimalust väga erinevates valdkondades. "Erinevates elektroonikatööstuse ettevõtetes on võimalus omandada esmaseid praktilisi valdkondlikke kogemusi väga erineva väljaõppega noortel - nii keskkooliõpilastel kui ka tudengitel, kes ülikoolis juba konkreetset eriala õpivad,” rääkis Kolk. “Just järelkasv on see, kes aitab tulevikus arendada Eestis kohapeal nutikaid seadmeid ja maailmamuutvaid lahendusi ning panustada seeläbi Eesti majandusse ja eksporti," nentis Kolgi.