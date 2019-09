Homme on oodata kuraditosin kraadi sooja

Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub loode- ja põhjatuul 1–7 m/s, saarte rannikul hommikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi, maapinnal on kohati –2 kraadi, rannikul aga kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 1–7 m/s ja laine kõrgus on 0,2–0,5 meetrit. Ajuti sajab hoovihma. Nähtavus on hea või mõõdukas, kohati võib olla udu. Sooja on 7–9 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma. Mandril on tuul nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul tugevneb loodetuul 7–12, puhanguti 17, õhtul kuni 20 meetrini sekundis. Sooja on 9–13 kraadi.