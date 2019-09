Rakvere linn

Rakvere reaalgümnaasiumi direktor Martti Marksoo ütles, et kool ei otsi praegu kedagi, kuid loodusainete ja inglise keele õpetajat asendavad teised pedagoogid, kes töötavad veidi suurema koormusega. Tugipersonal on nüüdseks leitud. Siiski tähendas Marksoo, et õpetajate puudust ei saa ühe lausega kommenteerida. “Mina ütlen, et hiljemalt viie aasta pärast hakkab nalja saama, jutumärkides,” sõnas Marksoo.