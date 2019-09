Juhtkiri: ristmikud on ristiks kaelas

Kuigi ristmikule lähenedes hakkab Tallinna–Narva maanteel kehtima kiirusepiirang 70 kilomeetrit tunnis, on sellest kinnipidamisega nii ja naa. Kes vajutab pidurit, kes mitte. Pole siis ka ime, et nii mõnigi reka on seal külili lennanud, sest Tallinna–Narva maantee muudab sellel ristmikul veidi oma suunda.

Maanteeamet seda ristteed seal aga kuigi ohtlikuks ei pea. Kurb, et ka ohutaset Exceli tabelite abil mõõdetakse. Et kui keegi pole veel surma saanud, siis järelikult pole ohtlik(?) Ja kui homme jääb Rakvere–Ubja–Uhtna liinibuss kütuseveokile ette, siis muutub ohtlikuks(?)

Pole siis ka ime, et nii mõnigi reka on seal külili lennanud, sest Tallinna–Narva maantee muudab sellel ristmikul veidi oma suunda.

Kui vald on mitmel korral teema üles tõstnud, oleks loomulik, et maanteeameti spetsialistid käivad kohapeal uurimas, puurimas ja hindamas. On seda tehtud? Mööda Tallinna–Narva maanteed kihutades ehk ei panegi seda ristmikku tähele, aga sõitke Rakverest Sõmeru kaudu Ubjasse ja tagasi, siis saate aru, kas on ohtlik või mitte.

Statistika ja Exceli tabel ei kajasta kõnealuse ristmiku ohtlikkuse hindamisel muide Koovälja–Ubja tee ristumiskohta Tallinna–Narva maanteega, kuigi sisuliselt on tegemist sama piirkonnaga ja see ristumiskoht vajaks kompleksset lähenemist. Ubja teeristis on olnud ka hukkunuga õnnetusi ja kuuldavasti plaanibki maanteeamet selle ristmiku uuendada. Miks siis mitte teha kõike korraga?

Liikleja ja maanteeameti arusaamad ohtlikest ristmikest tunduvadki erinevat. Tänavu leidis maanteeamet näiteks raha Sagadi ristmiku ümberehitamiseks Haljala–Võsu teel. Ehk on see teerist seal natuke ohtlik, aga arvestades liiklusharjumusi ja liiklustihedust on Sõmeru teerist palju ohtlikum. Vinni viie tee rist sai ka raha – sealgi on liiklustihedus ja kiirused väiksemad.