Kuhu minna? LAUPÄEV, 28. september

Rakvere spordihallis U14 korvpalli Eesti MV kvalifikatsiooniturniir: kell 11 Rakvere Spordikool/Tarvas vs. TalTech BS/Haabersti SK, kell 11 SK Nord II vs. Rapla/Kohila, kell 14 Rapla/Kohila vs. TalTech BS/Haabersti SK, kell 14 SK Nord II vs. Rakvere Spordikool/Tarvas