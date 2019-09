Päästeamet hoiatab libainspektorite eest.

Päästeamet juhib tähelepanu, et kodudes elanikke ohutusalal nõustavad päästjad, inspektorid või muud päästeametnikud esitlevad end alati nimeliselt ja näitavad töötõendit. Päästjatel on seljas äratuntav kaitseriietus ning teistel päästeameti käiseembleemiga välivorm. Ringi liigutakse reeglina punaste päästeameti embleemidega autodes.

Kahtluse korral palutakse isikutelt alati küsida töötõendit ning libainspektoritest päästeametile või politseile kohe teatada. Lisaks annab amet teada, et ka kodunõustamisi tegevatel vabatahtlikel päästjatel on nimeline vabatahtliku tunnistus. Kahtluse korral on võimalik helistada päästeala infotelefonil 1524 ning uurida, kas end päästeametnikuna esitlev isik ka tõepoolest päästeametis töötab. Samuti võib paluda koduaknast embleemidega ametisõidukit näidata.