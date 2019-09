Rakvere haiglas alustas tööd optometrist

“Silmaarst on silmaarst. Tema ravib silmahaiguseid ning tema põhiülesannete hulka ei kuulu prillide kirjutamine ega nägemisteravuse kontroll. Optometrist on see, kes eelkõige hindab nägemisteravust ja näiteks mõõdab silmarõhku. Kui optometrist leiab, et inimesel on vaja pigem silmaarsti, siis peab see asi käima niipidi,” kõneles haiglajuht.