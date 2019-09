Politseinikke rünnatakse järjest enam

Rakvere politseijaoskonna välijuht Tauno Lempu rääkis, et juhtumid, kus inimesed tänaval politseinikele vastupanu osutavad või rünnata üritavad, on maakonnas pigem harvad. "Enamasti saavad need alguse varasemast väljakutsest, kus juba on toimunud mõni konflikt, mis politsei saabudes ei rahune," selgitas Lempu. Välijuhi andmetel on sageli tegu alkoholijoobes inimestega, kes ei mõtle oma tegude üle järele ega taha politseinike korraldustele alluda.