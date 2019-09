10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kui Laia tänava valvekaupluses on sanitaarpäev, siis on peaaegu võimatu Rakvere südalinnakauplustest leiba, piima ja muud toidukaupa osta. Kaupluses “Kungla” on järjekorrad nii pikad, et neil, kes käivad tööl, pole lihtsalt aega seal seista. Kaubastu kurdab müüjate vähesuse üle. Kuhu me nii jõuame? Kas siis tõesti enam midagi teha ei anna?