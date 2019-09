Arstitudengid kutsuvad südamepäeval tervisenäitajaid mõõtma

„Südame-veresoonkonna haigused (SVH) on kõige levinum surmapõhjus Eestis. Rääkimata tervelt elatud eluaastatest, mida inimesed kaotavad haigestudes SVH-desse. See on ka põhjus, miks otsustasime sellel aastal tulla avalikesse kohtadesse inimeste kolesterooli ja vererõhku mõõtma. Tahame aidata inimestele meelde tuletada, et enda südame tervise eest tuleb hoolt kanda ja sellega saab alustada tehes lihtsaid elustiili valikuid,“ sõnas ürituse peakorraldaja Gerli Liloson.