10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kuigi selles sõjamängus vaenlasi nagu polnudki, pidid lõunarinde väed kõrgendikku kaitsma, teiste ülesanne oli aga see vallutada. Oli lahingukära, paugutamist ja granaadiheitmist, tuli roomata, paksus suitsus rünnata, nii nagu päris lahingus. Ainult ilm oli 25 aastat tagasi peetud lahingu ajal imeilus, nüüd aga sajune ja külm. Kuid vaenlasest saadi jagu, kõrgendik vallutati. Kõige esimesena sinna jõudnud rühm viis oma lipu vaatetorni. Sedasama tegid teisedki. Imetore pilt oli see! Ja hästi toredaid lippe oli noorarmeelastel.

10 aastat tagasi

Kaido Höövelson alias Baruto kogus Tokios pühapäeval lõppenud Aki-bashol tosin võitu ja kolm kaotust ning sai kokkuvõttes kindlalt kolmanda koha. Võidu võttis 14 võitu kogunud yokozuna Asashoryu, kes sai turniirivõidu nimel peetud lisamatšis tehnikaga sukuinage jagu teisest yokozuna’st Hakuhost. Võitluslikkusega silma paistnud Kaido Höövelson teenis korraldajatelt ka turniiri eriauhinna Kanto-sho, millega kaasneb preemiaraha kogusummas kaks miljonit jeeni (ligi 200 000 krooni). See oli Virumaa mehele neljas eripreemia kogu tema maadlejakarjääri kestel. “Turniiri eel oli vorm suhteliselt kehvakene, aga pärast teist-kolmandat päeva muutus kõik ning mul hakkas üha paremini minema,” jäi läänevirulasest sumoproff Kaido Höövelson iseendaga rahule. Eesti sumoliidu president Riho Rannikmaa tõi oma kunagise hoolealuse esinemist hinnates esile, et komusubi tiitlit kandev Kaido sai turniiril jagu ühtejärge viiest kõrgema taseme maadlejast – ozeki’st. Sellist vägitükki pole sumoareenil nähtud viimased 23 aastat, ning üldse on seda sumoajaloos juhtunud vaid korra. “See näitab, et meie mehel on sisu ning ta võib kaugele jõuda,” rõõmustas Riho Rannikmaa.