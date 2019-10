10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Eile alanud hea õpetaja kuu sai stardi kell 10, kui üle Eesti haaras kunstivahendid umbes 55 000 õpilast, et paberile panna oma kujutlus heast õpetajast. Kuu on jagatud neljaks teemanädalaks. Koolikümblusnädalal lähevad õpetajakoolituse tudengid koolidesse ja lasteaedadesse abiõpetajateks, lapsevanemanädalal on üritused lapsevanematele.