Tulumaksu laekumine kasvab

Aasta esimese kolme kvartaliga on Lääne-Viru omavalitsustele laekuva tulumaksu hulk kasvanud suhteliselt ühtlaselt. Kõige paremini on aasta seni kulgenud Kadrina vallas, kus on üheksa kuuga laekunud tulumaksu pea kümnendiku võrra rohkem kui mullu sama ajaga.