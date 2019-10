10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kui vaadata, kes siis sooritavad kuritegusid, näeme, et neid on raske huligaanitsejatest eraldada. Näiteks oli käesoleval aastal kuritegude eest vastutusele võetud alla kaheksaklassilise haridusega. 88 protsenti kuritegusid sai teoks pärast alkoholi pruukimist. 41 protsenti on varem kohtulikult karistatud, 20 protsenti ilma kindla töö- ja elukohata.