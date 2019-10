10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Aeg läheb edasi, kuidas edenevad põllutööd?

Ilm pole enam kiita. Põllumehel on aga veel muret rohkem kui kuhjaga. Kartul nõuab võtmist, kõrrepõllud mustama pööramist. Lembit Maasing, “Sädeme” kolhoosi agronoom, tuleb just kuivati juurest. “Vili jalalt võetud?” – “Viimased otsad.” – “Kuidas saak?” – “Kui mullu saime 816 tonni, siis praegu on juba 1050 tonni salves. Ja mõnekümnelt hektarilt tuleb lisagi.”

Nii et siinse kandi põllumehed hakkavad rajooni keskmise näitaja (27-28 tsentnerit hektarilt) juurde välja rühkima. Pagana hea on seda kuulda. Kunagisest peksupoisi osast (tabelites ja muudes rehkendamistes lõpus seismisest) saadakse lahti. Kuid pea! Samm ehk oleks võinud jõudsam olla, kui karvastki tööd poleks ette juhtunud. Kas või see rukkitükk. Andis napilt 17 tsentnerit hektarilt. Ja siis kuivatite pitsitus. Hullupööra vähe neid. Nii läks mitu ilusat koristusilma raisku. Nendele nelja-viiekümnele hektarile, mis sel nädalal veel koristada, pole loomulikult tuul ja vihm armu heitnud. Mitu odrapõldu aga andsid 40–50 tsentnerit hektarilt. Tähendab, kui põllu eest hoolitsed, pole ta nii kitsi sugugi! Kõrval müriseb traktor. Sügiskünd läheb hoogsalt. “Maa oli kuiv. Adrateri läks nagu leiba. Sai neid ise juurde tehtud.” Ja veel: siia kanti on jõudnud üks väärt maaharimisvõte – kõrrekoorimine.

10 aastat tagasi

Kapten Puurand rajas Eesti allveelaevastiku

Tamsalu vallas Naistevälja külas asub legendaarse meremehe, allveelaeva Kalev komandöri kaptenmajor Verner Puuranna (19040–1983) talukoht, mida hiljuti külastas meremehe Austraalias Brisbane’is elav poeg Hans Verner Puurand koos abikaasa Kullaga. Hans Verner Puuranna (77) kunagisest isakodust on järel vaid vundamendi varemed, kuid tema mälestustes on säilinud nii isakodu kui lapsepõlveaastad, mis Naisteväljal said veedetud. Esimene kirkam mälestus, mis isaga seostub, on vast ehitatud allveelaeva Kalev saabumine Inglismaalt Tallinna. “Olin koos emaga selle rahvahulga seas, kes võttis Kalevi ja isa sellel uuel allveelaeval vastu punaste roosidega,” meenutas Verner Puuranna poeg. Ja Naistevälja suved on talle meelde jäänud kui lapsepõlve kaunimad. “Isa, kelle üle ma uhkust tunnen, oli külalaste lemmik,” ütles ta.