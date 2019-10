Tänane ülesanne on võetud Jüri Randviiru raamatukesest “Matt”. Originaallahendus on väga ilus. Nagu kogenud kalamees kala, nii meelitab valge musta tegema saatuslikke käike. Kõik oleks tore ja vahva, kui mitte Vinni-Pajusti gümnaasiumi 11-aastane õpilane Märt Rämmar poleks leidnud sellele ülesandele ka teist lahendust. Heal ülesandel tavaliselt kahte lahendust ei eksisteeri. Seda nimetatakse defektiks. Las seekord siiski olla. Sellest on ju lugu.