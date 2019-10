Volinikud jätsid Marko Tormi hüvitiseta

Ametist vabastatud abilinnapea Neeme-Jaak Paap ütles, et lootis küll neli aastat ehk järgmiste kohalike valimisteni abilinnapea ametis olla, kuid ei näe oma sunnitud lahkumises midagi traagilist. “Triinuga oli ülihea koos töötada, me saime väga hea linnapea,” lausus ta linnapeaks valitud Triin Vareki kohta.

Oma edasiste plaanide kohta ütles Paap, et nüüd on aeg pärisellu naasta. “Võimalusi on tuhandeid, hakkan näiteks viipekeelt õppima,” lisas ta.