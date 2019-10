Juhtkiri: üllatusteta leping

Eeldades, et punktid on koalitsioonilepingusse kirja saanud tähtsuse järjekorras, on uue koalitsiooni tähtsaimaks teemaks Arvo Pärdi kontserdimaja ehitamine, millele järgneb Rakvere aukodaniku Edith Kotka-Nymani mälestuse jäädvustamine linnaruumis.

Kahe aukodanikuga seonduv (aga rohkem Rakverel neid ju polegi olnud) on loomulikult oluline ning kena žest linnalt, kuid samas jääb koalitsioonilepingust mulje, nagu oleksid Rakvere teed-tänavad korras ja teeremonti leping ette ei näe. Juttu on küll Pika tänava rekonstrueerimise jätkamisest, kogu linna katva kergliiklusteede võrgustiku arendamisest ja Lennuvälja linnaosa parkimistingimuste parendamisest, ent rohkemat koalitsioonileping teede-tänavate kohta ei luba.

Samas on linnamajanduse eest vastutavaks abilinnapeaks (tagasi) saanud Rainer Miltop teada-tuntud kui just teeehituse eestkõneleja. Nii et lootus pole siiski kadunud.

Huvitavaid punkte on veelgi: näiteks raudteejaama piirkonna arendus- ja valmisehitustöö alustamine ning koerte jalutusväljakute rajamine linna. Mõlemad teemad on oi kui pika habemega ning nendest räägiti juba eelmisel sajandil. Koerte jalutusväljakud on vist isegi päris mitmesse koalitsioonilepingusse pääsenud, aga pole neid ikka veel. Ning olgem ausad – ega need nüüd kõige olulisemad asjad ka ole.

Üldiselt jääb koalitsioonilepingust silma palju jätkamist. Lisaks Pika tänava rekonstrueerimisele lubatakse jätkata tasuta hommikusöögi pakkumist lasteaedades, jätkata kogu linna katva kergliiklusteede võrgustiku arendamist, jätkata avalike objektide valgustamist ja hoida Rakvere turvalist elukeskkonda. Ega stabiilsuses ja juba alustatu lõpuni viimises midagi halba ole, aga tundub kuidagi ohutu. Lubada juba lubatut.