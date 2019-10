Üllar Saaremäe liitus Eesti-Islandi parlamendirühmaga

Parlamendirühma esimees Tarmo Kruusimäe ütles, et Islandist on kujunenud viimastel aastatel riik, kellega Eesti soovib end samastada ja kellest eeskuju võtta. "Islandi lähiajalugu on täis huvitavaid positiivseid kogemusi ja lahendusi, mida meil riigina tasub tõsiselt järgida ja millest õppust võtta," sõnas Kruusimäe.

"Jalgpallifännina tunnistan, et Islandi jalgpalli rahvuskoondise edulugu on kadestamist väärt ning kinnitab, et suurus ei loe, vaid oluline on tahe ja janu võidu järele,“ lisas Kruusimäe.