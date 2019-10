Lääne-Virumaa noored said huvihariduse toetuse abil 1,6 miljoni euro eest lisategevusi 

Lääne-Viru maakonnas aitas toetus säilitada ja arendada mitmete huvialade mitmekesisust. Olemasolevatele huvitegevustele soetati toetuse abil mitmeid uusi vahendeid, et edendada tegevusi eelkõige loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia, spordi- ning kultuurivaldkonnas.

Maakonnasiseselt sõlmiti teenusepakkujatega kokkuleppeid, mille kaudu sai huvitegevusi laiendada erinevatesse valdadesse. See vähendas noorte võimalikke transpordiprobleeme ja aitas viia huviringe noortele lähemale.

"Suurim ja silmapaistvam muutus on uue huvikooli ja õppekoha avamine. 2018. aasta septembril avati Tapa valla Spordikool, kuhu loodi 9 õppekava, kus töötab 17 treenerit ning õpib üle 250 õpilase. Lisaks rajati toetuse abil Tamsalu Gümnaasiumisse Tapa Muusika- ja Kunstikooli filiaal, kus õpib 37 noort," ütles Tapa noorsootööspetsialist Aune Suve-Kütt.

Spordikooli idee tuli treeneritelt, kes noortega süstemaatilised tegelesid. Neil oli soov koonduda ühe konkreetse organisatsiooni alla. Suve-Kütti sõnul on eesmärk pakkuda noortele teadlikku, mitmekülgset ja regulaarselt sportlikku arenguvõimalusi. "Kuna ühinenud valdades oli olemas tugevad noortespordi traditsioonid, siis oli see justkui loogiline samm," lisas Suve-Kütt.

Toetus on võimaldanud kõigis asulates luua noortele huvipakkuvaid ringe. Paranenud on ka paljude huviringide tingimused, sest soetatud on palju uusi vahendeid, alates džuudo-mattidest kuni meisterdamise vahenditeni.