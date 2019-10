Neste toob Eesti turule täielikult taastuvtoorainest diislikütuse Neste MY

"Selleks, et täita kliimaeesmärke, peame kasutama kõiki alternatiive. Praegu on meie teedel ja tööstusettevõtetes kasutuses arvukalt diiselmootoriga sõidukeid ja tehnikat. Et muuta need mootorid rohelisemaks, pakume toimiva lahendusena välja diislikütuse, mida valmistatakse vaid täielikult taastuvatest toorainetest. Neste MY on kütuseturu uusim innovatsioon, alates tänasest on see saadaval ka Eestis," ütles Neste Eesti juht Dennis Antamo.