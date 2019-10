10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Simuna sovhoosi Kurtna osakonna kartulipõllul töötasid üheaegselt kombain ja noppijad masina järel. Abiks on juba viiendat aastat samad inimesed Jõhvist. Noppijad kiidavad uut masinat. See raputab kartulid mullast välja ja jätab kenasti ritta. Traktoristi pilgus on aga veidi murelikkust: masin kipub esialgu liialt rohkesti “sööma” kummipukse.