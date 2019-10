Skandaali sattunud M.V.Wool võtab toote tagasi

Kalatootja rõhutas, et kaubandusest toote tagasivõtmiseks peab olema tõestatud listeeriasisalduse piirmäära 100 ühikut (Lm (cfu/g)) ületamine, mida praegusel juhul tootja hinnangul toimunud ei ole.

1. oktoobril võeti M.V.Wooli tootmisest 21 pinnaproovi ja neli tooraineproovi, kust listeeriabakterit ei leitud. Kolmest kalatootest võetud 15 osaproovist ühes esines listeeriabakterileid 25 grammis tootes. Viimase kolme kuu jooksul on võetud üle 200 pinna- ja puhtuseproovi, mis ükski ei ole näidanud listeeria esinemist tehases.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele.