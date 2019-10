Tellijale

Eesti Raudtee turvaosakonna peaspetsialist Sergei Zdanovitš ütles telefonitsi, et Tapal tõepoolest ühtegi rikkujat ei tuvastatud. “Me koos politseinikega viskasime nalja, et kui keegi eeskirju rikub, siis jookseme viiekesi talle peale,” sõnas ta. Üheks rikkujate põua põhjuseks pidas Zdanovitš asjaolu, et lapsed olid koolis ja vihmase ilmaga eriti palju liiklejaid väljas ei olnudki. Seepärast otsustati Tapalt lahkuda ja liikuda edasi Jõhvi.