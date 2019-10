Tellijale

Kallistamisrõõm vaibub, kui juhataja Klaarika Adonov räägib loo pisikesest kutsikast, kes armastas oma saba taga ajada. “Tema juurde tuli vana koer ja küsis, miks ta pidevalt oma saba taga ajab. Kutsikas ütles, et teised koerad ütlesid, et õnn on sabas. Vana koer nõustus, ent ütles, et kuigi õnn asub tõesti sabas, pole seda mõtet taga ajada,” jutustas juhataja. Õnnega, nentis ta, on nõnda, et see käib me sabas ja on alati kaasas. “Õnn on meiega,” lausus Klaarika Adonov.