Targa Maja eksjuhtide kohtuprotsess triivis kokkuleppekursile

Istungi alguses tegi Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Kalmer Kask kohtule taotluse, et enne istungit on peetud konsultatsioone, et lahendada kohtuvaidlus muul moel kui üldmenetluse korras, mis kavandatu järgi kestaks järgmise aasta juulini. Konsultatsioonide käigus ei ole Kase sõnul saanud protsessi osalised silmast silma kohtuda ja seepärast palus riiklik süüdistaja kohtult anda pooltele asja arutamiseks aega. Kohtunik Heli Väinaste rahuldas prokuröri taotluse ja tegi istungil kahetunnise vaheaja.