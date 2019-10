Et korteris kedagi ei olnud, murdsid päästjad eluruumi sisse ja nägid, et põlevad põrandalauad. Pärast kustutamist võtsid pritsimehed ühendust korteri omanikuga. Ida päästekeskuse pressiesindaja Jevgenia Parv ütles, et põlengu põhjus pole teada. Korteris puudus suitsuandur.