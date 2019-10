Kadunud mees leiti mutimullahunnikutega kaetult

Paraku polnud see aga sugugi nii, sest 14. oktoobril leiti umbes kuue kilomeetri kaugusel Rakverest, Kundasse viiva raudtee äärest Sõmeru valla Nurme küla taluperemehe Jüri Udu karjamaalt lepikust Mölderi surnukeha.

“Enesetapmise kohta on lähemalt selgunud, et A. Mölder on ülespoomiseks tarvitanud võrdlemisi omapärast viisi, mis teatava määrani sarnaneb paar aastat tagasi juhtunud Rakvere vangimaja ülema abi Karl Schelbachi enesetapmisele.