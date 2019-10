Tellijale

Eile tegi Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Kalmer Kask Viru maakohtule taotluse lõpetada Karroni ja Reisneri kriminaalmenetlus oportuniteediga. Riiklik süüdistaja lisas, et see ei tähenda, et nimetatud meeste puhul süüstav toime kaob. “Süüstav toime eksisteerib,” ütles prokurör.