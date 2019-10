Härjad ja Karud said korvpalli esiliigas sugeda, aga säilitasid optimismi

"Meie kahe uue mehe panusega jään tõepoolest täitsa rahule," lausus Karude loots Andres Sõber. Tema sõnul on endiselt rivist väljas ega saanud meeskonda aidata Allan Ehte, keda kimbutab viirushaigus. "Ka Kristen Meistril ei tulnud tööpäevajärgselt see mäng suurt eriti välja. Samas ei ole hullu, sest meil on nüüd kahe nädala pikkune paus. Küll me kosume," lisas Andres Sõber.

"Mäng näitas taas, et meie väga palju muutunud meeskonna mäng on endiselt kõikuv ja rabe," tõdes Tamsalu Los Toros/TalTechi eestvedaja Rainer Tops. "On teada, et Tartus on keeruline mängida, ja teadsime, mis on vastase tugevused, aga eksisime nende asjade vastu, mida justkui teadsime."