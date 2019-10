Segakoorid esitavad Katariina kirikus tänavuse laulupeo kaunimaid laule

“Mõtlesime, et naabermaakond võiks olla tore väljund ning Kadrina kirik sobib selleks hästi,” rääkis Tatjana Elken. Valdavalt kõlab segakooridele mõeldud laulupeorepertuaar, aga kuulda saab ka ekstra Ida-Virumaa kooridele loodud laulu “Koju”, mille sõnad on Leelo Tunglalt ning viis Kadri Hundilt. “Viisi aluseks on muide regivärsid Kadrinast ja Narvast,” täpsustas Elken.