10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Teater ootab abi

Teatrimaja kapitaalremondi lõpetamine on veel mägede taga, sest lavatehnilised ja elektrifitseerimistööd on küllaltki mahukad. Peale selle peame tegema sisemise sanitaarremondi. Välisfassaadi korrastamine jääb uue aasta sisse. Töömehi on aga napilt. Praegu pakume tööd müürseppadele, krohvijatele, maalritele ja elektrikule (tasu tükitöö alusel, võib olla ka kohakaaslus). Rakvere Teatri ehitamisel tehti palju ära ühiskondlikus korras. Praegusel kiirel remondiajal tuleks jällegi seda kaunist traditsioon jätkata. Oleme tänulikud kõigile teatrisõpradele, kes leiavad võimaluse oma hea tahte ja töökate kätega kaasa aidata teatrihoone kiiremale remontimisele. Tööle võib tulla iga päev, ka pärast tavalise tööpäeva lõppu. Remont käib samuti laupäeviti ja pühapäeviti. Kirjutas Rakvere Teatri direktor T. Vahtra.

10 aastat tagasi

Üldplaneering toob laululavale purikatuse

Pika tänava ja vallimäe rekonstrueerimisprojekti käigus on kavas anda Pikale tänavale Tõusu ja Tallinna tänava vahelisel lõigul väärikam väljanägemine. Abilinnapea Ain Suurkaev rääkis, et tänav on kavas katta kiviparketiga ja tänavavalgustid asendada vanalinna sobilikumatega. Vallimäele rajatakse teid ja parklaid ning kaetakse laululavaesine org purikatusega. See muudab Rakvere vallimäe Eesti suurimaks ilmast sõltumatuks kontserdipaigaks.