Must on käigupuuduses. Peale 1. ... d5–d4 tuleks 2. Ld3:b5X ja peale 1. ... g6:f5 2. Ld3–e3X. Häda on selles, et käigul on valge. Ning mis siin ikka pikalt salatseda – siis on laual hoopis uued matipildid. Variante on natuke rohkemgi.