Simunapäeva kohvik heidab pilgu kontserdimaailma

Naisteklubi eestvedaja Mary Tammet rääkis, et kaheksa aastat tagasi hakkasid nad naisteklubiga tähistama simunapäeval hingedeaja algust ning kutsusid sel teemal inimesi kõnelema. Kuid alates 2015. aastast on peetud simunapäeva kohvikuid, kuhu külalisteks on palutud inimesi, kes on seotud Simunaga.

Nõnda on varasematel simunapäevadel käinud külas fotograaf Kairo Kiitsak, luuletaja Suokass, muusik Tuuli Pruul ning nüüd on tulemas Simunas sündinud mees Aivar Sirelpuu. “Need kõik on kujunenud väga soojadeks sündmusteks, kus inimesed saalist ka esinejalt küsimusi küsivad,” märkis Mary Tammet. Naisteklubilt on laual kohv ja kook, ettevõtmine ise on piletita, vaba annetusega.