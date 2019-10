Kadila seltsimaja tähsitas 90. aastapäeva

Külalisi ja majarahvast tervitas Vinni vallavolikogu esimees Meelis Maine, kes ise on kogu elu Kadilas elanud. Ta meenutas, et majas on olnud nii pank kui ka viljahoidla. Maine sõnul oli kunagi Assamalla sovhoosis nii suur viljasaak, et vili pandi ka seltsimaja saali. Poisikesed läksid siis sinna mängima, kuid jäid peagi sovhoosi direktorile vahele. "Mõtlesime, et nüüd saame nahutada," meenutas Maine. Sovhoosi juht aga läinud poodi ja ostis poisikestele kommi, öeldes, et meil oligi vaja vilja segada.