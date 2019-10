Pühapäeval tuleb kuni 13 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Enamus kohtades sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti 12-16 m/s, öö jooksul tuul nõrgeneb ja on hommikul muutliku suunaga 2-7 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub enne keskööd edela- ja läänetuul 9-11, puhanguti 15 m/s, pärast keskööd loodetuul 5-10 m/s, hommikuks nõrgeneb läänekaare tuul 2-6 m/s. Laine kõrgus on 0,8-1,5 meetrit, hommikul 0,3-0,7 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 6-8 kraadi.

Päev tuleb pilves ja vihmane, Põhja-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Sadu on kohati tugev. Põhja-Eestis puhub ennelõunal idakaare tuul 3-9 m/s, pärastlõunal tugevneb kirde- ja põhjatuul 6-11, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub tuul loodesse. Lõuna-Eestis pöördub tuul kagust edelasse ja tugevneb 9-14, puhanguti 17-20 m/s, õhtul pöördub tuul läände ja loodesse. Sooja on 3-8, Lõuna-Eestis kuni 13 kraadi.