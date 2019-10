Alanud nädal toob nii väheseid miinus- kui ka plusskraade

Kolmapäeval liigub üle Eesti kuivema ilmaga kõrgrõhuhari. Sajuhooge on kohati – sisemaal enamasti lume ja lörtsina, saartel lörtsi ja vihmana. Tuul on öösel veel tugev ning puhub loodest, päeval puhub mõõdukas läänekaaretuul. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –1 kuni –6 kraadi, rannikul tuleb kuni +3 kraadi, päeval 0 kuni +5 kraadi.

Neljapäeva öösel jõuab Norra looderannikult Soome madalrõhkkond ja laieneb üle Eesti ning tõstab edelatuule tugevamaks. Põhja-Eestis hakkab lörtsi ja vihma sadama. Päeval liigub madalrõhkkond Peterburi lähistele ja selle servas on Eestis ilm lörtsi- ja vihmasajune. Tuul pöördub loodesse ja on tugev. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni –5 kraadi, rannikul tuleb kuni +5 kraadi, päeval on sooja 2–7 kraadi.

Reedel sirutub üle Eesti kitsas kõrgrõhuvöönd. Saju võimalus on võrdlemisi väike, aga rannikualadel võib veidi lörtsi poetada. Tuul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –3 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +5 kraadi, päeval –1 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi.

Laupäeval koondub kõrgrõhuala Venemaa kohale, Läänemerele aga laieneb madalrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail tugevneb kagutuul. Saju võimalus on väike. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –1 kuni –6 kraadi, saarte tuleb rannikul kuni +5 kraadi, päeval –1 kuni +5 kraadi.

Pühapäeval suureneb läänepoolse madalrõhkkonna surve ja kagutuul on tugev. Öösel sajab kohati, päeval laialdasemalt vihma, sekka tuleb ka lörtsi. Lõunakaarest tuleb pisut mahedamat õhku ja õhutemperatuur on öö hakul 0 kuni –4, saartel ja läänerannikul +1 kuni +6 kraadi, päeval 1 kuni 6, saartel kuni 9 kraadi.