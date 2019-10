Saiakopli mõis ootab peremeest

Tapa vallavolikogu otsustas müüa vallale kuuluva Saiakopli mõisa. Vallavanem Riho Tell rääkis, et kunagi olid mõisahoones sotsiaalkorterid, kuid viimasel ajal on see tühjalt seisnud. “Ega ta kõige paremas korras pole, aga katus on peal ja seinad püsti,” tähendas vallavanem.