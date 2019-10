Alkoholist võttis puhkuse rekordarv osalejaid

"Meil on hea meel, et alkoholist puhkuse võtmine on igal aastal hästi vastu võetud ning inimeste huvi alkoholivaba ajaveetmise vastu suureneb. Veebis, sotsiaalmeedias ja tavameedias ilmus lugusid osalejatest, jagati muljeid, kommenteeriti edusamme ja kutsuti sõpru ka osalema," kommenteeris TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. Kaks aastat tagasi võttis üleskutse vastu ligi 22 000 inimest, eelmisel aastal 27 600.