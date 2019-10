Kevadest Toompeal rahvasaadiku rollis olev Üllar Saaremäe leiab, et õige konservatiiv on see, kel on, mille eest seista ja mida hoida. Põhjarannik uurib, kuidas Kohtla-Nõmme päritolu staažikas näitleja ja lavastaja end Toompea teatris tunneb ning mille eest ta seal mäe otsas ikkagi seisab.