Rakveres toimub vabaühenduste meistriklass

Tegemist on 150 osalejaga konverentsiga, kus sel aastal on fookuseks läbipõlemine, ebaõnnestumine ühingute juhtimises ja huvikaitse tegemises. Eesmärk on kuulata lugusid ja neist õppida, et ise edaspidi paremini ühiskonnas inimestele toeks olla, huvikaitset teha ning aidata riigil lahendada erinevaid ühiskondlikke probleeme. Ja seda kõike poliitilises olukorras, kus on kahtluse alla seatud mitme vabaühenduse tegutsemise ja riikliku rahastamise mõistlikkus.