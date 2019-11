10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Soengutest ja hindadest

Uued hinnad juuste lõikamise ja soengute tegemise eest on tekitanud rahva seas arusaamatusi. Selgitusi jagab “Viru” ökonomist E. Laasmägi. Naiste juuksuritööde hinnakirjas on soengud jagatud kahte rühma: päeva- ja õhtusoengud. Päeva- ja õhtusoengule on mõlemale ette nähtud kaks hinda – lühikestele (poisipea) ja pikkadele juustele. Eraldi tasutakse veel pruudisoengu tegemise eest. Hinnakirjas on arvestatud kõiki selleks tööks tehnoloogiliselt vajalikke operatsioone. Soengu tegemisel tasutakse eraldi kölni veega niisutamise, niisamuti laki eest. Kui vajalikuks osutub juuste pesemine, tuleb ka selle eest eraldi tasuda. Juuste kuivatamine fööniga ja kaela puhastamine on arvestatud soengu hinna sisse. Juuksed pikkusega kuni 3 sm allapoole kõrvu loetakse lühikesteks. Harilik naistejuuste sirge lõikamine maksab 20 kopikat, mudellõikus fileerimisega aga 45 kop. Päevasoeng pikematele juustele maksab 60 kop. (koos kuivatamise ja kaela puhastamisega). Kui juuksed vajavad pesemist, tuleb täiendavalt tasuda 20 kop. Kui soengule piserdatakse lakki, tasutakse selle eest 10 kop. Seega maksab soengu tegemine kokku 90 kopikat. Meeste juuste harilik lõikamine maksab 25 kop., mudelsoeng 40 kop.

10 aastat tagasi

Lepe kirjutati eile alla

Eile kirjutati Rakveres Turu Platzi kohvikus alla koalitsioonilepingule, mis seab järgmiseks neljaks aastaks sihid Lääne-Virumaa keskuse jaoks. Rakvere uus linnavolikogu koguneb homme ning siis kinnitatakse järgmine volikogu esimees, kellena jätkab ennustatult Mihkel Juhkami IRList. Juhkami sõnul sujusid koalitsiooniläbirääkimised valutult ning põhimõtted lepiti üsna kiiresti kokku, pikemalt arutleti vaid mõnede nüansside üle. “Valijad andsid selge suunise, et need inimesed, kes on seni Rakvere linna asju ajanud, saavad edaspidigi seda teha,” ütles Juhkami. Tema sõnul ei olnud tänavu erilisi vaidlusi ja läbirääkimised sujusid valutult. “Me kavatseme väga selgelt hoida neidsamu kursse ja käia neidsamu radu, mis seni, need on läbi analüüsitud, mida on vaja parandada, see sai ka sinna kirja, on ka üht-teist uut,” rääkis Juhkami. Ta märkis, et kuna valitsev seltskond on enam-vähem sama, siis kõik teavad, mida on plaanitud ja kuhu jõuda tahetakse. Lepingus peavad olema Juhkami sõnul eesmärgid kirjas, ehkki antakse aru, et kõik ei pruugi teoks minna. “Kui kaks kolmandikku saab tehtud, on väga hästi,” lisas Juhkami. “Arusaamise erinevus pole ka nii suur, et millegi üle kakelda ja vaielda,” tähendas Rainer Miltop.