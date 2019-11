Dezső Elekes, 1921. Matt kahe käiguga.

Lahendus

Õige on 1. Rg3–f1!, mille peale järgnevad 1. ... g2:f1, 2. Lh3:f1X; 1. ... Kg1–h1, 2. Lh3:h2X või 1. ... h2–h1L, 2. Lh3–e3X. Musta teravmeelsem kaitse on ehk hoopis 1. ... h2–h1R, et peale 2. Lh3–e3+ vastata 2. ... Rh1–f2. Sel juhul matistab siiski lihtne 2. Lh3–h2X.