Jalgpalli-Tarvas saab kasutada veel viimast õlekõrt

JK Tarvas meeskonna vastane laupäeval Rakveres peetud kohtumises, Tallinna FC Flora U21 tiim, pole just nõrkade killast, sest kindlustas endale lõppeval hooajal esiliigas teise koha.

Kui rakverlased võidavad ja kalevlased punktilisa tabeli viimase, Tartu JK Welco vastu ei teeni ning Tarvas ja Kalev jäävad võrdsete punktide peale, siis on Lääne-Virumaa meeskonnal konkurendiga võrreldes eelis: kumbki tiim on võitnud kaks omavahelist mängu, kuid Tarvas on löönud Kalevile neli väravat rohkem.